Sanremo: Serena Rossi lancia 'La canzone segreta'

(ANSA) - SANREMO, 06 MAR - Per la prima volta scende le scale dell'Ariston Serena Rossi, reduce dal successo della fiction Mina Settembre, e lancia La canzone segreta, il nuovo show che condurrà da venerdì 12 marzo su Rai1. "E' una nuova sfida e a me le sfide piacciono. Ogni sera avremo sette ospiti, personaggi amatissimi, che entrano in studio senza sapere nulla di quello che abbiamo preparato per loro, prendendo spunto dalla loro canzone segreta". "Ho indagato sulla tua canzone segreta", dice l'attrice ad Amadeus e gli dedica 'A te' di Jovanotti. (ANSA).