Ranieri avverte Samp, guai abbassare guardia

(ANSA) - GENOVA, 06 MAR - La sfida con il Cagliari per allungare ancora e tenere lontane le squadre che rincorrono la Sampdoria "perché è un campionato strano, bisogna stare attenti fino all'ultimo". Così Claudio Ranieri ai media ufficiali del club traccia un bilancio di quest'annata doriana ed è categorico: "In questo campionato siamo sempre stati fuori dalla mischia per la salvezza ma non mi basta: voglio una squadra che lotti fino alla fine perché non bisogna mai abbassare la guardia".

Arriva il Cagliari, una tradizione favorevole per i blucerchiati che ha vinto cinque delle ultime sei sfide casalinghe di Serie A contro i sardi (uno score completato da un pareggio). Ma anche Ranieri si affida alle statistiche: proprio contro il Cagliari il tecnico doriano ha vinto più partite da allenatore in Serie A: 12 su 22 scontri diretti, per il resto quattro pareggi e sei sconfitte. Sarà una Sampdoria che potrebbe cambiare qualche pedina rispetto alla stracittadina giocata mercoledì, in particolare nel reparto offensivo dove Keita potrebbe partire dalla panchina: al suo posto, vista l'indisponibilità di Torregrossa, potrebbe toccare a Gabbiadini insieme al capitano Quagliarella.

Non sarà facile al cospetto del Cagliari che ha cambiato marcia con l'arrivo di Semplici in panchina: "Dall'esito di questa partita potremo capire quale sarà il nostro campionato da qui al termine della stagione. . Sarà una sfida difficile, molto combattuta perché il Cagliari ha cambiato tecnico ed è in ripresa, gioca in maniera rapida e occupa una posizione in che non gli compete per la qualità degli uomini: troveremo una squadra ricaricata e col dente avvelenato". (ANSA).