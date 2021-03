Calcio: Samp; Ranieri ritrova Thorsby ma non Damsgaard

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Sorride Claudio Ranieri che ha ritrovato il centrocampista Morten Thorsby che aveva saltato il derby di mercoledì col Genoa per colpa di alcuni sintomi influenzali. Il norvegese oggi è tornato ad allenarsi e il tecnico della Sampdoria potrebbe contare anche su di lui per la gara di domenica col Cagliari. Non sta ancora bene invece il danese Mikkel Damsgaard, riposo precauzionale per lui dopo l'influenza avuta nei giorni scorsi. Resta ancora un giocatore positivo al Covid (il secondo portiere Letica) ma il "ciclo di tamponi effettuato dal 'Gruppo Squadra' nella giornata di giovedì - e ripetuto oggi in vista dell'allenamento di domani, sabato - ha dato ancora esito negativo", spiega la società sul sito ufficiale. (ANSA).