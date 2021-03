Travolto e ucciso da auto mentre attraversa strada a Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 04 MAR - Un uomo di 59 anni, Vittorio Lypp, è stato travolto da un'auto Fiat 500, nella serata di ieri, poco prima dell'ingresso dell'Aurelia Bis, a San Martino di Sanremo ed è spirato, qualche ora dopo, all'ospedale San Martino di Genova, dove è stato portato in elicottero. Sul caso sta ora indagando la polizia locale. L'impatto è stato molto violento, tanto chela parte anteriore della carrozzeria è rimasta danneggiata e il cristallo anteriore è andato in pezzi.

Secondo le prime informazioni, Lypp stava attraversando lontano dalle strisce. Il conducente della vettura, 25 anni, di Sanremo, è indagato per omicidio stradale. (ANSA).