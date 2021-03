Fiorello si commuove, che dolore i ragazzi chiusi in casa

(ANSA) - SANREMO, 03 MAR - "Non è un dolore ma di più, non me ne faccio una ragione. Ho una figlia adolescente e vedo in lei tutti i ragazzi della sua età costretti davanti a uno schermo, a un computer. E provo ancora più dolore perché si stanno abituando". Lo dice Fiorello in conferenza stampa a Sanremo, con la voce rotta dall'emozione. "Mia figlia non è più abituata ad uscire di casa, a vivere la vita. Per me e, credo per tutti i genitori, è un dolore, sto soffrendo con loro, non posso vedere una ragazzina chiusa in casa dalla mattina alla sera".

"La pandemia - gli fa eco 'papà' Amadeus - anche per i ragazzi è devastante". (ANSA).