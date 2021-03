Covid: in Liguria 368 nuovi contagi, 15 vittime

(ANSA) - GENOVA, 02 MAR - La Liguria registra 368 nuovi contagi di covid19, con un'incidenza dei positivi del 4,9% sui 7.436 test realizzati (4.711 molecolari e 2.725 antigenici), rispetto al tasso del 5,8% nazionale e del 4,4% registrato ieri in regione. In lieve crescita i ricoveri: sono 579 in totale (+9), con 53 malati in terapia intensiva (ieri 50). Si fa notare il numero dei nuovi ricoveri all'ospedale pediatrico Gaslini: oggi 3 in più per portare a 5 i pazienti totali con covid dell'ospedale pediatrico (nessuno in terapia intensiva). I maggiori ricoveri (8) registrati dal bollettino di giornata sono comunque all'ospedale San Martino di Genova.

Le nuove vittime sono 15, tra i 61 e i 91 anni. Il totale dei casi positivi cresce di 75 a 6.090, mentre le persone in sorveglianza attiva in regione sono 7.050 (ieri erano 7.081).

Rispetto alla campagna di vaccinazione, ad oggi risultano somministrate 127.284 dosi, pari al 63% del totale. Di queste, 122.671 sono di vaccini tipo mRna (Pfizer e Moderna, 3.847 oggi), con 40.027 persone giunte già alla seconda dose. Sono invece 4.613 le dosi di vaccino AstraZeneca somministrate in regione (103 oggi, per lo più in Asl3).

Quanto alla distribuzione dei nuovi contagi, nell'Asl1 del Ponente i nuovi casi sono stati 108. Nell'Asl2 savonese 48, nell'Asl3 di Genova 96, nell'Asl4 del Tigullio 20, con infine 94 casi nell'Asl5 spezzina. (ANSA).