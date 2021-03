Bimba di 7 anni scompare durante passeggiata

Una bambina di 7 anni è scomparsa durante una passeggiata sul monte Pozzo, sulle alture di Bevera, a Ventimiglia. E' accaduto intorno alle 18. La piccola stava scendendo da Monte Pozzo assieme ai genitori e ad altre persone, quando in circostanze ancora da chiarire, il gruppo l'ha persa di vista. Potrebbe aver imboccato un altro sentiero, giunta a un bivio. La stanno cercando i vigili del fuoco, con squadre della protezione civile e i cinofili ed è stato allertato anche il soccorso alpino. E' stata trovata, verso le 20.30, su un ponte di frazione Calvo, a Ventimiglia. La piccola avrebbe imboccato per errore, dopo aver perso il contatto visivo con il gruppo, la strada che conduce sul versante francese della vallata. A trovarla sarebbero stati alcuni cacciatori che si erano uniti alle ricerche insieme a un vigile del fuoco. La piccola sarebbe stata sentita piangere. La bambina, pur spaventata, sta bene. Appena rintracciata la piccola è stata tranquillizzata e subito dopo accompagnata dai genitori, alla vista di papà e mamma la bambina ha pianto, ma quando è stata tra le loro braccia si è rasserenata. L'avevano cercata, nonostante il calare della luce, i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino, i carabinieri e i volontari della protezione civile, anche con l'ausilio di unità cinofile, oltre ai cittadini del posto tra cui i cacciatori che avrebbero avuto l'intuito di andarla a cercare sul versante che porta in Francia, insieme a un vigile del fuoco, dove è stata ritrovata. Secondo quanto è stato possibile accertare, la famiglia insieme ad amici anche loro con figli sarebbe partiti la mattina per una gita alla vetta del monte Pozzo. Una volta raggiunta la sommità si sono fermati per mangiare e a metà pomeriggio la comitiva ha intrapreso la discesa. Poco prima di arrivare alle auto, il gruppo si è accorto dell'assenza della bimba ed hanno chiesto aiuto facendo scattare le ricerche