Regione modifica legge urbanistica

La pianificazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche diventa l'elemento centrale delle politiche urbanistiche in Liguria. E' quanto prevede la modifica alla legge regionale di settore presentata dall'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola e approvata nel pomeriggio in Giunta.

"Le variazioni, attese da anni, sono state introdotte perché la pianificazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche diventi elemento centrale delle politiche urbanistiche - ha spiegato l'assessore Scajola -, il fulcro attorno al quale costruire assetti insediativi caratterizzati dall'assenza di consumo di suolo agricolo e naturale, orientati al recupero edilizio e alla rigenerazione urbana oltre alla equilibrata localizzazione dei servizi generali e di prossimità. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini evitando anche il progressivo spopolamento dell'entroterra".

"La legge del 1997 negli anni ha subito variazioni importanti - continua Scajola - ma ha mantenuto l'impostazione originaria in cui la pianificazione urbanistica comunale relativa ai servizi e alle infrastrutture non prevedeva un'analisi dei fabbisogni pregressi e della loro collocazione sul territorio.

La Liguria ha un carico urbanistico sbilanciato sul territorio costiero, dove si concentrano maggiormente le dotazioni di servizi e infrastrutture rispetto all'entroterra".

"Le variazioni sono preliminari all'adozione del Piano Territoriale Regionale - ha detto ancora Marco Scajola - a cui stiamo lavorando. Servirà a tracciare le linee per lo sviluppo di una Liguria in cui le città capoluogo, i grandi centri costieri e i centri di riferimento delle valli interne, offriranno servizi più efficienti, qualificati e meglio distribuiti, con un entroterra 'vivo', con più opportunità, che ospiterà start up innovative, e con un fronte mare riqualificato e più green".