Covid: in Liguria 285 nuovi casi, altri 11 decessi

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - In Liguria scende l'incidenza dei positivi al covid sui testati e si attesta al 3,7% (4,9% ieri) con 285 nuovi casi dopo 4.760 tamponi molecolari e 2.947 test antigenici effettuati, mentre anche il numero dei positivi totali si riduce a 5.676 (-58). La pandemia comporta però 11 nuovi decessi, di persone tra i 68 e i 91 anni (due delle vittime registrate risalgono però a gennaio). Il numero totale dei malati in media intensità resta sotto la soglia psicologica delle 500 unità (a 549, +1). In terapia intensiva ci sono 55 ricoverati (+2).

Ancora 87 contagi nell'asl1 dell'imperiese, sorvegliata speciale e oggetto da oggi delle misure restrittive ulteriori introdotte dall'ordinanza regionale. nell'asl3 genovese i nuovi contagi sono 79, nell'asl2 savonese sono 38, nell'asl4 del Tigullio 23, e nell'asl5 di Imperia 56.

Rispetto alla campagna di vaccinazione, le dosi somministrate ad oggi sono 111.227 (pari al 69% di quanto consegnato). A ieri su 107.685 dosi inoculate, hanno completato il ciclo vaccinale ricevendo la seconda dose 40.782 persone. (ANSA).