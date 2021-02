Sanlorenzo: in 2020 ricavi stabili, margine operativo +6,5%

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - Sanlorenzo ha registrato nel 2020 ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht (ricavi netti nuovo) consolidati pari a 457,7 milioni di euro, in crescita dello 0,4% rispetto allo scorso anno, grazie al significativo incremento degli ordini dall'area Apac e dalle Americhe.

L'ebitda rettificato (margine operativo lordo) consolidato pari a 70,6 milioni, in crescita del 6,5% nel 2019, con un'incidenza del 15,4% sui ricavi netti nuovo (14,5% nel 2019). Lo annuncia la società in una nota.

Gli investimenti sono stati pari a 30,8 milioni, in diminuzione del 40,1%, con un incremento della quota dedicata allo sviluppo di nuovi prodotti. La posizione finanziaria netta era pari a 3,8 milioni di cassa al 31 dicembre 2020, rispetto a un indebitamento finanziario netto pari a 9,1 milioni di un anno prima. Al 31 dicembre il backlog netto al 31 dicembre 2020 è pari a 408,8 milioni rispetto a 444,3 milioni al 31 dicembre 2019, nonostante le misure restrittive legate alla pandemia, tra le quali i 45 giorni di lockdown dal 22 marzo al 5 maggio, e l'annullamento della quasi totalità dei saloni nautici a livello globale.

"I risultati del 2020, oltre le stime in un contesto estremamente complesso, sono l'ennesima prova dell'efficacia e della resilienza del modello di business di Sanlorenzo e della forza del brand; non solo la tenuta dei ricavi, ma anche e soprattutto il significativo incremento della marginalità operativa - commenta il presidente esecutivo Massimo Perotti -.

Da sottolineare la sostanziale tenuta del portafoglio ordini a 408,8 milioni di euro in considerazione delle oggettive difficoltà negli spostamenti e della cancellazione di tutti i saloni nautici nel mondo, salvo quelli di Genova e Fort Lauderdale. La solidità del backlog è rappresentata dalla vendita a clienti finali per oltre il 94%. Ulteriore elemento rassicurante anche in prospettiva è la forte accelerazione nella raccolta ordini registrata nell'ultimo trimestre. Questa, unita alla positiva dinamica del mercato e al successo riscontrato dai quattro nuovi modelli lanciati come da programma - conclude - nel corso dell'anno, ci permette di guardare con fiducia al 2021". (ANSA).