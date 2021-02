Covid: a Ponente ancora molti contagi, 111 in 24 ore

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - Il covid continua a circolare con forza nel Ponente ligure. Nell'Imperiese i nuovi casi sono 111.

In tutta la provincia di Imperia sono 1109 i positivi.

Complessivamente i nuovi casi sono 381 emersi da 7735 tamponi (5068 molecolari e 2667 antigenici rapidi). Il rapporto tamponi - positivi è del 4,92% (era 3,95), mentre a livello nazionale è del 4,4%. Oltre ai 11 dell'Imperiese, gli altri nuovi casi arrivano da 55 dal Savonese, 17 dallo Spezzino, 21 dal Tigullio e 177 dalla Asl3 di Genova. Così nella provincia di Imperia i positivi sono 1109, in quella di Savona 1000, in quella di Genova 2628, in quella della Spezia 686. I positivi residenti fuori rregione sono 119 e in fase di verifica sono 192. Nel complesso i positivi sono 5734, 25 meno di ieri.

I Vaccini consegnati sono 160750, quelli somministrati sono 107421, il 67%, e hanno chiuso il ciclo vaccinale in 40742.

Gli ospedalizzati sono 551, di cui 53 in terapia intensiva. I malati ricoverati sono 20 in meno rispetto a ieri. E la flessione è anche nelle strutture dell'Imperiese dove la circolazione dle virus è maggiore: ci sono 7 ospedalizzati in meno.

I morti sono 13 per un totale di 3597. I guariti sono 393, in isolamento domiciliare ci sono 4316 persone, 111 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 6774 ieri erano 6717 (ANSA).