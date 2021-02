Covid: Toti, pazienti Liguria in area medica scesi sotto 500

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - In Liguria "in area medica scendono sotto 500 i malati". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sulla pandemia. I malati covid in Liguria sono 551 in totale (-20), ma di questi, 53 sono in terapie intensiva. "E' un dato che ci rende particolarmente felici", ha commentato Toti.

Quanto al numero delle vittime odierne in Regione, 13, "se avessimo vaccinato tutti i nostri concittadini con più di 80 anni oggi avremmo avuto un solo decesso", ha sottolineato Toti.

"Nei prossimi 2 giorni delineeremo le linee guida per la fase di somministrazione del vaccino AstraZeneca che riguarda le categorie prioritarie". A partire dal personale di sicurezza dello Stato. "Giovedì ci sarà un punto in prefettura su questo e il lunedì inizierà la campagna vaccinale così come inizierà la campagna vaccinale per le altre categorie presso i medici di famiglia. saremo in grado di presentare l'intero piano giovedì o al massimo venerdì per farlo partire con il primo di marzo", ha concluso Toti. (ANSA).