Intermarine: contratto con la Marina per navi cacciamine

Intermarine (Gruppo Immsi) ha sottoscritto il contratto per lo studio di "Riduzione del rischio e definizione del progetto di Unità Cacciamine di Nuova Generazione (CNG)" per la Marina Militare Italiana.

Il contratto si inquadra nell'ambito dei programmi di ammodernamento della flotta di navi di Contromisure Mine della Marina Italiana, che prevedono, anche secondo quanto esposto nei Documenti Programmatici Pluriennali della Difesa degli ultimi due anni, la realizzazione nei prossimi anni di 12 nuove unità destinate a sostituire i 4 cacciamine Classe Lerici e gli 8 cacciamine Classe Gaeta.

Le nuove unità verranno prodotte in 2 versioni, entrambe caratterizzate dall'invarianza della tecnologia costruttiva rispetto alle navi attuali, ossia struttura realizzata in materiale composito (con scafo in vetroresina ad altissimo spessore ed assenza di ossature di rinforzo) ma di dimensioni ben maggiori.

Lo studio commissionato ad Intermarine avrà l'obiettivo di identificare tra le diverse soluzioni propulsive oggi ipotizzate quella più idonea ad equipaggiare le nuove unità. (ANSA).