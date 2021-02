Vaccini a over 80: in Asl4 sono stati vaccinati in 36

(ANSA) - GENOVA, 12 FEB - Anche la Asl4 Chivarese ha avviato oggi nel Tigullio la campagna di vaccinazione anti Covid per gli over 80. 36 gli anziani individuati dalla Asl4 che hanno ricevuto il vaccino. Per quanto riguarda Chiavari nel punto allestito all'Auditorium San Francesco il primo a ricevere il siero è stato Emilio Lanata classe 1938. A Rapallo, all'Ospedale N.S. di Montallegro, la prima è stata la signora Armenta Maria Teresa del 1938. A partire dal 16 febbraio, seguirà l'inizio della campagna di vaccinazione regionale anti Covid - 19 per tutti gli over 80. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, in una nota, ha espresso soddisfazione per lo svolgimento delle operazioni. (ANSA).