In Liguria nel 2020 quasi 400 imprese femminili in meno

(ANSA) - GENOVA, 11 FEB - Il Covid frena l'impresa femminile nel 2020: la Liguria registra un trend negativo con un calo di 388 realtà rispetto al 2019. Un dato che emerge dall'Osservatorio dell' imprenditorialità femminile di Unioncamere e InfoCamere. Attualmente sono 35.653 le imprese femminili in Liguria, con una diminuzione dell'1,08% in confronto al 2019: in Italia solo Molise (-2,02%), Friuli Venezia Giulia (-1,48%) e Marche (-1,22%) hanno fatto peggio. I settori che hanno fatto registrare il maggiore calo sono quelli del commercio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese. Un aspetto interessante riguarda le imprese femminili Under35 dove si registra una diminuzione in Liguria come in tutta Italia ma più contenuta: -3,33% (che corrisponde ad una diminuzione di 121 imprese) mentre la media italiana è stata di -4,45%. (ANSA).