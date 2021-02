Tennis: Atp Cup; Francia ko, Italia vola in semifinale

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - L'Italia ha battuto la Francia per 2-0 e si è qualificata per la semifinale dell'Atp Cup di tennis, in corso a Melbourne. Nella sfida decisiva contro i francesi, è stato determinante il successo del tennista romano Matteo Berrettini, che si è imposto per 6-4 6-2 sul rivale Gae Monfils; in precedenza Fabio Fognini aveva liquidato Benoit Paire per 6-1 7-6 al termine di un match tiratissimo per via di un dolore ai piedi. La gara di doppio diventa a questo punto ininfluente ai fini del risultato. (ANSA).