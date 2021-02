Carige: accordo con Ance Genova su superbonus

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Banca Carige e Ance Genova hanno siglato un accordo di collaborazione a sostegno delle imprese di costruzioni direttamente impegnate nell'esecuzioni dei lavori coperti dalle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto Rilancio, innanzitutto il superbonus, ma anche altre nuove agevolazioni fiscali per l'edilizia. L'intesa è diretta a offrire alle imprese associate ad Ance in tempi rapidi soluzioni mirate nel complesso iter per beneficiare dei crediti d'imposta previsti dai decreti in vigore. L'accordo prevede il servizio Carige Superbonus Point con cui l'impresa associata Ance potrà richiedere un appuntamento presso la rete di filiali della banca in provincia di Genova ed entro un giorno la banca provvederà a fissare la data. (ANSA).