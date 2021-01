Spezia: club nel mirino di un fondo americano

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 GEN - Lo Spezia sarebbe entrato nel mirino di un fondo di investimenti americano. La notizia, diffusa in serata, non ha trovato al momento né conferme né smentite da parte della società ligure guidata dal patron Gabriele Volpi, al suo primo campionato di Serie A. Voci insistenti parlano di una cessione delle quote di maggioranza del club che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni: secondo indiscrezioni, tra i maggiori azionisti del fondo ci sarebbe una multinazionale statunitense, leader nella produzione di personal computer. Già nel recente passato era emersa più volte l'indiscrezione circa l'intenzione del patron Volpi di operare un graduale disimpegno dallo Spezia, un intento che però fino a ora non si è mai concretizzato. Qualora l'acquisizione della società ligure andasse in porto, lo Spezia diventerebbe la sesta società di Serie A guidata da una proprietà americana.

Lo Spezia di mister Vincenzo Italiano sarà impegnato domani alle 12.30 nella sfida salvezza contro l'Udinese (ANSA).