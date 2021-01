Covid: ancora 20 morti, in calo ospedalizzati e positivi

La Liguria è costretta a registrare ancora 20 morti a causa del covid e ora il numero totale dei decessi è di 3278. Tra i decessi tre sessantenni (una donna di 60 anni,, un uomo e una donna di 63), poi gli altri hanno un'età compresa tra gli 83 e i 93 anni.

I malati ricoverati sono 659, 23 in meno rispetto a ieri. Tra gli ospedalizzati ce ne sono 68 in terapia intensiva (ieri erano 65). I guariti sono 290. I vaccini consegnati sono 74030, quelli somministrati sono 49969, pari al 67%: le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale sono 7042.

I nuovi casi sono 268. I tamponi fatti sono 7138 (4123 molecolari, 3015 antigenici rapidi). Il rapporto Tamponi - positivi è del 3,75, mentre a livello nazionale è del 5,1%. Tra i nuovi casi spicca il numero dell'Imperiese con 96 infettati. Il totale dei positivi è 5392, 42 in meno.

Poi ce ne sono 43 nel Savonese, 59 nello Spezzino, 9 nel Tigullio, 61 nella Asl3 di Genova.

In isolamento domiciliare ci sono 3586 persone, 149 in meno rispetto a ieri, mentre quelle in sorveglianza attiva sono 5033, erano 5176. (ANSA).