Covid: Bucci a ristoratori, Penso Dehors gratis per 2021

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Dehors gratuiti per tutto il 2021 e si lavora anche per estendere questa misura di sostegno anche per l'intero 2022, azzerando così la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci incontrando i ristoratori a margine della manifestazione di protesta che si è svolta questa mattina nel centro di Genova.

