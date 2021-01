Tifosi Genoa salutano squadra lontano da stadio

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - Si sono ritrovati sulla 'piastra di Genova Est, a poche centinaia di metri dal Luigi Ferraris, nello spazio utilizzato normalmente come parcheggio per la tifoseria ospite, per salutare la squadra che si stava dirigendo a Marassi per la sfida con il Cagliari. Così un centinaio di tifosi del Genoa, tra cori e fumogeni, ha voluto salutare dal vivo la propria squadra che non vedono ormai allo stadio dal 23 febbraio del 2020. Al passaggio del pullman, che si è fermato per qualche minuto, i tifosi hanno incitato i rossoblù attesi dalla delicata sfida salvezza contro il Cagliari. (ANSA).