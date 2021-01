Covid: 14 morti, ma positivi e ospedalizzati in calo

(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - Ci sono ancora 14 morti per covid in Liguria, registrati nelle ultime 24 ore, ma di questi 5 risalgono al novembre scorso, uno a ottobre, uno a giugno e uno a maggio del 2020. Complessivamente i deceduti da inizio pandemia sono 3183.

Per quanto riguarda l'andamento della malattia, 243 sono i nuovi casi di infezione. I tamponi fatti sono stati 6973 (3923 sono tamponi molecolari, 3050 quelli antigenici rapidi). Il rapporto tra tamponi è positivi è del 3,48%. I nuovi casi sono stati registrati 73 nell'Imperiese, 43 nel Savonese, 40 nello Spezzino, 32 nel Tigullio, 54 nell'Asl3 di Genova, uno non è residente in Liguria. Complessivamente i positivi sono 6324, 66 in meno di ieri. Gli ospedalizzati sono 697,tra questi 62 sono nelle terapie intensive (erano 59). Il numero dei ricoverati è inferiere di 5 unità rispetto a ieri.

I guariti sono 295, per un totale di 57282. In isolamento domiciliare ci sono 3906 persone, 150 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, e in sorveglianza attiva ce ne sono 4843, erano 4611.

Per quanto riguarda la vaccinazione, su 49460 dosi consegnate ne sono state somministrate 39651, l'80%. Oggi sono stati vaccinati in 1044, tra questi 258 hanno completato il ciclo (ANSA).