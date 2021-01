Calcio; Sampdoria: richiesta del Parma per Ekdal

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - È incerto il futuro del centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal, infatti il regista è finito nei radar del Parma che cerca un profilo con quelle caratteristiche. Non è ancora stato ufficializzato ma lo svedese aveva rinnovato il contratto fino al 2022: è un giocatore importante per lo scacchiere del tecnico Claudio Ranieri ma in caso di proposta importante potrebbe essere ceduto. Il Parma potrebbe partire all'assalto di Ekdal nei prossimi giorni ma il club ligure vuole almeno cinque milioni di euro (ANSA).