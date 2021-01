Toti, indice Rt Liguria sceso a 0,99

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - "L'indice Rt sul contagio covid in Liguria oggi è 0,99, già calato significativamente rispetto all'1,18 con cui siamo andati in zona arancione". Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera in una diretta video sull'andamento della pandemia. Il numero di casi ogni diecimila abitanti oggi in Liguria è 1,70, era 1,84 la settimana precedente, arrivò a 6 durante il picco della seconda ondata. "Siamo scesi e tendiamo al ribasso, il trend dei contagi è in calo, se continuiamo così dovremmo andare bene. - commenta Toti - Siamo sufficientemente ottimisti che le prossime due settimane in zona arancione condurranno la Liguria in fascia gialla perché questo ci dicono tutti i numeri". (ANSA).