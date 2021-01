Samp, lunedì arriva neo acquisto Sy

E' atteso lunedì a Genova il nuovo acquisto della Sampdoria Sanasi Sy, il giovane esterno sinistro che arriverà dall'Amiens. Previste le visite mediche e poi la firma sul contratto fino al 30 giugno 2025: in scadenza a giugno, Sy è stato acquistato con un piccolo indennizzo. Il progetto della Sampdoria è quello di dargli il ruolo di vice del terzino sinistro titolare Tommaso Augello. Intanto sono arrivati nuovi sondaggi dalla Premier League per Mikel Damsgaard: anche il West Ham ha chiesto informazioni sul giocatore in vista del mercato estivo.