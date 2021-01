Genoa: Ballardini, abbiamo qualità e serietà

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - Il Genoa incontra domani il Sassuolo "una società seria e forte con giocatori in rosa di primissimo livello" ha spiegato oggi il tecnico Ballardini presentando la gara. "Servirà essere squadra ed avere fame, oltre alle motivazioni quotidiane. Bisogna essere sempre più bravi. E comunque io credo che proprio per la serietà dei ragazzi, le qualità che abbiamo ed il fatto di sapere che bisogna essere squadra che il Genoa farà del suo meglio".

Ha conquistato quattro punti in due gare Ballardini che con il suo ritorno sulla panchina del Genoa ha riacceso le speranze di salvezza. I rossoblù, reduci dal pareggio in rimonta contro la Lazio, hanno bisogno di altri punti salvezza.

Sarà la seconda di tre gare in appena sette giorni ma il tecnico non stravolgerà l'undici iniziale. "Per noi esiste solo la gara che si deve giocare e domani ne abbiamo una. IL nostro pensiero è solo quello di affrontarla al meglio". (ANSA).