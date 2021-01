Insulti razzisti a neonata. Toti, 'chi nasce qui è ligure'

Insulti razzisti, qualcuno pure politicamente sconclusionato, paragoni iperbolici ma senza dubbio di matrice razzista al post del governatore della Liguria Giovanni Toti che oggi, per salutare i primi nati in Liguria ha scritto un post allegando la foto di una bambina nigeriana tra le braccia della madre, nata poco dopo le 3 del mattino a Genova.

La furia è stata tale e tanta che Toti è intervenuto nei commenti per ribadire che "chi nasce in Liguria è ligure" mentre gli amministratori hanno eliminato dall'elenco dei commenti quelli di chiara matrice razzista. Ne sono rimasti alcuni del tipo "Dopo il vaccino obbligatorio, lo ius soli? Renzi La aspetta a braccia aperte!", oppure "Nata in Liguria, ma somala o africana a prescindere..." e "Non è vero che chi nasce in Italia è italiano. Cosa hanno di ligure questi signori? Ma cosa sta dicendo?" oppure "Stupido e iprocrita pietismo" ma anche un incredibile "se io fossi nata al polo sud di certo non ero per diritto di nascita un pinguino!". Infine commenti più propriamente politici: "si sta smarcando dai suoi alleati?"

"Non si può definire italiano, né ligure, chi nasce sul nostro territorio da genitori stranieri. Auguri e benvenuti a tutti i nuovi nati del 2021 in Liguria, ma ribadiamo che per essere italiani e liguri sia necessario intraprendere un percorso ben definito e quindi richiedere successivamente la cittadinanza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. No allo Ius soli". Così il capogruppo regionale della Lega, Stefano Mai, commenta il post del presidente della Liguria, Giovanni Toti, che saluta la nascita di una bimba da genitori nigeriani. "Con la Lega al governo in Liguria così come, speriamo presto, a Roma - ha aggiunto Mai - non accadrà mai che l'acquisizione della cittadinanza italiana avvenga come semplice conseguenza del fatto giuridico di essere nati in Italia. Occorre difendere le nostre tradizioni e la nostra identità. Pertanto, la trasmissione alla prole della cittadinanza dei genitori, sulla base della discendenza e non del luogo di nascita, è fondamentale".

"Stupisce e lascia amareggiati e per la verità anche un po' perplessi che qualcuno, in un anno come questo, riesca a fare polemica anche su un post di benvenuto al mondo per una bimba nata in una notte carica di dolore e di speranza. Nel Paese con il tasso di natalità più basso del mondo, una nuova creatura è un fatto positivo, quale che sia la sua nazionalità e il colore della sua pelle". Lo afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti. "Greta è nata in un ospedale ligure, con medici e infermieri liguri. Sua madre ha in tasca una tessera sanitaria del nostro Paese. Non ho chiesto alla Direzione del San Martino se fosse immigrata, naturalizzata, cittadina italiana o di un altro Paese. Francamente non me ne frega nulla in questo caso. Greta è nata qui, andrà qui a scuola, crescerà qui e da lavoratrice avrà gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri lavoratori. E gli stessi diritti e doveri sociali. Nulla c'entra tutto ciò con i diritti politici concessi dalla cittadinanza, provenga essa dallo Ius soli o da altri strumenti di diritto. Di questo si occuperà il Parlamento nazionale, non certo la nostra Regione. Se mai il Parlamento deciderà di affrontare questo tema (direi che oggi francamente abbiamo altre priorità), spero che tutti i partiti lo facciano consapevoli della delicatezza dell'argomento e dei sofisticati risvolti civili, sociali, legali ed economici che porta con sé. E senza l'approssimazione e i sottotesti sgradevoli che ho letto e ascoltato oggi nell'assurdo dibattito su un neonato!", conclude Toti.