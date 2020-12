Immobile-Milinkovic, la Lazio batte lo Spezia 2-1

La Lazio riprende la corsa in campionato. Nel primo degli anticipi della 10/a giornata al Manuzzi di Cesena la squadra di Inzaghi ha battuto lo Spezia 2-1. Decidono nel primo tempo le reti di Immobile (15') e Milinkovic-Savic (33'): due pali per i liguri che provano a rientrare in partita, accorciando le distanze al 19' della ripresa con il gol di Nzola. Due i gol annullati alla Lazio per fuorigioco (a Caicedo e a Pereira nel recupero, dopo l'intervento della Var). (ANSA).