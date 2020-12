Regionali: Liguria; si era candidato da detenuto, scarcerato

E' stato scarcerato l'imprenditore genovese Carlo Carpi, ex candidato sindaco di Imperia e Sanremo, ed ex candidato presidente della Liguria alle recenti elezioni regionali. Era finito agli arresti nel luglio del 2019, in quanto doveva scontare un anno e 10 mesi per una vicenda di stalking e calunnia nei confronti di una magistrata genovese. La scarcerazione risale al 13 novembre scorso, ma si è appresa solo ora. Il nome di Carpi salì alla ribalta delle cronache l'estate scorsa, quando malgrado fosse recluso nel carcere di Sanremo venne candidato alle Regionali in una lista civica vicina ai radicali di Imperia. "L'avvocato Iavicoli - spiega Gian Piero Buscaglia, del gruppo radicali di Imperia, capolista e curatore della sua candidatura - ha semplicemente ottenuto di scalare il carcere preventivo dalla pena definitiva".

"Cari amici, cari elettori - scrive Carpi su Facebook - sappiate che sto bene e che siete sempre nei miei pensieri. Ho visto una Genova e una Liguria completamente collassate da un punto di vista economico e sociale. Molti notandomi passeggiare per la strada mi hanno salutato come se avessero incontrato Garibaldi, altri con quegli sguardi che trasudano l'ansia di capire da quale parte stare. Io sono, sono sempre stato e sempre sarò dalla parte della gente. Io sono un sincero democratico".

(ANSA).