A Chiavari bando per buoni spesa

È online il bando per la presentazione delle domande relative ai buoni spesa alimentari per i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19. Sul portale istituzionale del Comune di Chiavari ci sono tutte le informazioni e i moduli da compilare per effettuare la richiesta. "Abbiamo ricevuto circa 146 mila euro da utilizzare per i buoni spesa alimentari da consegnare alle famiglie in stato di bisogno, per soddisfare le loro necessità primarie ed essenziali" spiega l'assessore ai servizi sociali Fiammetta Maggio. Possono fare domanda le famiglie con ISEE ordinario o corrente inferiore o uguale a € 9.360,00. L'entità del ticket è commisurata al numero di componenti del nucleo familiare e determinata nella misura di 100 euro per ogni componente, fino ad un massimo di 500 euro per le famiglie composte da 5 o più persone.