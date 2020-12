Porti: Genova, ottobre ancora negativo per i container

(ANSA) - GENOVA, 01 DIC - Per il sistema portuale di Genova, Savona e Vado ligure ottobre si chiude con 5.211.723 tonnellate di merci movimentate, il 4,9% in meno rispetto a ottobre 2019 - che sale a -15,5% confrontando i primi dieci mesi 2020 con quelli del 2019 - ma il 21,7% in più rispetto a settembre 2020.

Per il traffico container, che non comprende ancora quello generato dal terminal di Calata Bettolo che ha avviato l'operatività nella prima metà del mese di ottobre, continua il trend negativo con un calo del 4% rispetto a ottobre 2019 e del 9,4% prendendo in considerazione il dato complessivo dei primi dieci mesi dell'anno. Il traffico convenzionale recupera (-3,5% contro -8,3% del mese precedente) e le rinfuse solide chiudono il mese in netta risalita a +31,1% rispetto alla flessione del 46,7% registrata a settembre. Calano invece le rinfuse liquide -13,9% rispetto a ottobre 2019 e -51,1% rispetto a settembre 2020. Il traffico passeggeri, dopo tre mesi di lieve crescita, chiude ottobre a -79,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e porta la variazione dei primi dieci mesi a -64,4%. Nel dettaglio, per quanto riguarda le crociere i passeggeri a Genova sono stati 13.083 a ottobre: -92,4% rispetto a ottobre 2019, e -89,3% nei dieci mesi con una perdita di 1.044.687 passeggeri. A Savona, da dove è salpata il 10 ottobre Costa Smeralda, segnando la ripresa dell'attività crocieristica, i passeggeri movimentati sono stati 3.973. In flessione del 43,4%, con 68,597 passeggeri, il traffico traghetti che nei primi dieci mesi ha visto scendere del 46,6% i passeggeri rispetto ai primi dieci mesi 2019, cioè 1.109.691 in meno. (ANSA).