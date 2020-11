Natale: Rapallo si illumina

(ANSA) - RAPALLO, 27 NOV - La città di Rapallo si illumina per il Natale e lo fa tra trazione e innovazione. Abeti, stelle comete e palle di natale si mischieranno a caravelle e mortaletti luminosi. Si parte con l'accensione delle prime installazioni luminose per arrivare entro la fine della prossima settimana a completare il 'disegno di luci 'della città. Non sono state dimentiche neppure le frazioni, che vedranno il potenziamento delle luminarie. ''La volontà dell'amministrazione era quella di permettere di vivere, per quanto possibile, l'atmosfera e le tradizioni natalizie - dichiara l'assessore al turismo Elisabetta Lai.- La città verrà arricchita con elementi di intrattenimento che rappresenteranno un ottimo incentivo per frequentare le sue vie così illuminate, rispettando distanziamento sociale e prescrizioni anti contagio in totale sicurezza''. (ANSA).