Coppa Italia: Scamacca trascina il Genoa, Samp k.o.

Vittoria e qualificazione agli ottavi di Coppa Italia per il Genoa che fa suo il derby superando la Sampdoria 3-1. Nella prima frazione Sampdoria superiore e rossoblù in netta difficoltà. Gli uomini di Ranieri partono bene e nei primi venti minuti sono padroni del campo con Marchetti impegnato prima da La Gumina e poi da Silva. Ma nulla può al 18' quando Verre dal limite dopo un doppio errore di Bani e Rovella, indovina l'angolo giusto per il vantaggio dei blucerchiati.

Il Genoa fatica, Rovella e Zajc in mediana sono in difficoltà e la prima e unica occasione dei rossoblù nella prima frazione è un colpo di testa di Goldaniga che sugli sviluppi di un angolo sfiora il palo.

L'intervallo cambia la partita. Maran sostituisce Rovella e Zajc con Badelj e Lerager e i rossoblù prendono il comando del gioco.

Il Genoa pareggia al 15': errore di Leris sulla trequarti rossoblù, Pellegrini recupera palla e serve Shomurodov che scatta in contropiede e serve in area Scamacca che batte Audero.

La Sampdoria non riesce a reagire e il Genoa ribalta la gara al 22' . Cross di Pellegrini, colpo di testa di Scamacca, Audero si supera respingendo ma Lerager si avventa sul pallone e segna. La Samp è stordita e arriva il terzo gol del Genoa: Scamacca da fuori area lascia partire una conclusione imparabile per Audero.

Nel finale l'ingresso di Gabbiadini rianima i blucerchiati ma non basta e il Genoa può festeggiare un successo fondamentale soprattutto per il morale. (ANSA).