Un fiore per le donne a Sarzana

Oggi nella "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2020" Cristina Ponzanelli, primo sindaco donna di Sarzana, accompagnata da Daniela Delucchi, presidente dell'Associazione Vittoria, si è recata al Lavatoio di via Mascardi dove ha depositato un fiore sotto la targa dedicata alle donne vittime di violenza.

"La violenza a una donna è una violenza a ogni donna, questo fiore è un omaggio ad ognuna di loro. Sarzana non tollera e mai tollererà nessuna forma di violenza, che è l'ultimo rifugio degli incapaci e dei deboli. Sarzana è, e sempre sarà, al fianco delle donne anche con azione concrete, come l'apertura di un centro antiviolenza e di una casa rifugio dedicata in città per tutte le donne di Sarzana e della Val di Magra - ha ribadito ancora una volta il sindaco -. Non dimentichiamo mai che il silenzio è il migliore alleato della violenza, non abbiate mai paura di denunciare. L'amore rende felici, non lascia lividi sul volto: non dobbiamo mai avere paure di denunciare la violenza e pretendere il rispetto che meritiamo". (ANSA).