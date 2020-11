Fondi per buoni spesa nel Tigullio

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - In arrivo per il Tigullio Occidentale circa 200 mila euro per l'acquisto dei buoni spesa per famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria. Dei 400 milioni stanziati in tutta Italia dalla Protezione Civile attraverso Anci, 157 mila euro andranno a Rapallo, 48 mila a Santa Margherita Ligure e poco più di 2 mila euro a Portofino.

"Ringrazio gli enti che, come in precedenza, hanno erogato questi importanti contributi che non vanno a risolvere la situazione critica in cui molte famiglie rapallesi sono venute a trovarsi a causa dell'emergenza, ma consentono tuttavia di dare un aiuto in tempi brevi alle persone in difficoltà - commenta Pier Giorgio Brigati, vicesindaco con delega ai Servizi Sociali .

Sulla stessa lunghezza d'onda il vicesindaco di Santa Margherita Ligure Emanuele Cozzio con delega ai Servizi alla Persona: "La macchina degli aiuti a Santa Margherita Ligue non si è mai fermata. Grazie al lavoro svolto attraverso la Consulta del Volontariato o con iniziative individuali di cittadini (che hanno donato beni di prima necessità o versato fondi sul conto corrente attivato ad hoc dal comune), stiamo rispondendo all'attuale fabbisogno. Ringrazio la struttura di Protezione Civile e Anci per questo ulteriore stanziamento".

Nella prima fase emergenziale nei tre comuni Pier Silvio Berlusconi aveva fatto pervenire tre camion di pacchi spesa da distribuire alle famiglie in difficoltà. (ANSA).