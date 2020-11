Calcio: Genoa; Maran, a Udine come alla prima giornata

"Voglio vedere uno spirito che assomigli molto alla nostra partenza in questo campionato.

Quando alla prima giornata abbiamo giocato una gara spavalda, di coraggio e senza timore. Dobbiamo considerarla una nuova ripartenza". Per Rolando Maran la sfida di domani alla Dacia Arena contro l'Udinese ha un valore unico. Dopo l'ottimo esordio con il Crotone, vittoria per 4-1, l'esplosione del focolaio Covid ha segnato profondamente il Genoa e le conseguenze si sono viste in campo.

La sosta ed il recupero di molti elementi hanno però aiutato il tecnico che nel prossimo ciclo, 8 gare in 31 giorni compreso il derby di Coppa Italia, punta a risollevare la classifica e mostrare il vero volto del suo Genoa. Contando anche sulle doti del centravanti Scamacca, che ha ben impressionato anche con gli azzurrini.

"Voglio coraggio e sacrificio - ha spiegato Maran - ma anche attenzione. Non dovremo concedere nulla e stare attenti agli episodi. L'Udinese è una di quelle squadre che andando a vedere i numeri meriterebbe una classifica diversa in questo campionato. Tra le altre cose è una squadra solida, una delle tre che subisce meno tiri di tutti in serie A. Dovremo essere bravi perché hanno fisicità e compattezza, caratteristiche che la rendono difficile da incontrare ma questo fa parte della loro storia , perciò dobbiamo pensare alla nostra e sapere che al di là dell'avversario di domani noi dobbiamo fare una prestazione di grande carattere, temperamento, sacrificio e di coraggio".

Nonostante i recuperi sono comunque tanti gli assenti. Ancora indisponibili infatti Pjaca, Cassata, Zappacosta, Criscito e soprattutto Zapata. Il difensore colombiano è tornato negativo in settimana ma il tecnico preferisce non rischiarlo proprio in virtù dei tanti impegni successivi. Tra i 23 convocati però ci sono anche Shomurodov e soprattutto Sturaro assente da metà luglio. (ANSA).