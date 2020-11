Genoa: Zapata torna negativo, domani viste idoneità

(ANSA) - GENOVA, 17 NOV - Buone notizie in casa Genoa.

Cristian Zapata, il difensore colombiano risultato positivo al Covid, prima della sfida con la Roma è tornato negativo.

Il giocatore era in isolamento ormai da sabato 7 novembre e aveva saltato oltre alla partita con i giallorossi anche la convocazione della sua nazionale.

Domani Zapata sosterrà le visite di idoneità per potersi tornare ad allenare con i compagni e se non ci saranno intoppi sarà regolarmente a disposizione per la sfida di domenica che vedrà il Genoa impegnato a Udine.