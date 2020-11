Covid: cinema interattivo per bambini nella lotta al virus

(ANSA) - GENOVA, 09 NOV - Anche i bambini combattono il Covid, ma con il cinema interattivo. Si chiama "Space for Children", progetto innovativo e avveniristico, finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e nato dall'incontro tra l'Istituto Giannina Gaslini di Genova con Hypex, startup italiana, specializzata nella video-interattività.

Con semplici gesti o movimenti delle dita sul touch screen, i giovani spettatori-registi potranno decidere quali azioni il protagonista dovrà compiere per risolvere un problema, determinandone azioni e comportamenti. La scelta giusta assicurerà il premio di avanzamento nella storia, mentre la scelta errata sarà oggetto di una spiegazione sull'errore, tale da far cogliere e memorizzare il comportamento corretto.

Così Space for Children consentirà ai bambini di acquisire, in maniera semplice e immediata, informazioni fondamentali sul difficile contesto in cui si trovano, attraverso delle mini sit-com Fanta-Comedy, composte anche da quiz e puzzle da risolvere. " È un progetto unico nel suo genere a livello mondiale che, grazie al contributo dell'Esa, potremo sviluppare e testare su una popolazione campione nei prossimi mesi", spiega Paolo Petralia, direttore generale del Gaslini. (ANSA).