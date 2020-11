Dpcm: Signorini, Porti Genova, Savona, Vado sempre operativi

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - "I porti di Genova, Pra', Savona e Vado ligure sono sempre operativi: oggi come nelle prime fasi di questa emergenza sanitaria". Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini rassicura dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm, in vigore da domani per l'emergenza Covid: i porti non si sono mai fermati e continueranno a lavorare anche ora. "Già nei primi mesi della pandemia hanno messo a punto protocolli di sicurezza e soluzioni digitalizzate per garantire la prosecuzione del lavoro e delle operazioni portuali nel rispetto della normativa e della salute dei lavoratori" spiega Signorini. "Allo stesso modo - aggiunge - il settore crocieristico, seppure fortemente penalizzato, ha saputo mettere in campo da subito rigidi protocolli e procedure che hanno permesso la prosecuzione del servizio anche in questi mesi". E potrà continuare, salvato in extremis nel testo finale, mentre la prima bozza del Dpcm prevedeva invece lo stop alle crociere. "I porti svolgono una funzione strategica e nevralgica per il Paese e, con un forte senso di responsabilità, nei confronti degli operatori e dei lavoratori, continuano la loro missione" conclude Signorini.

