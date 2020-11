Calcio: Ranieri, mia Samp oggi bene ma non benissimo

"Abbiamo fatto bene ma non benissimo". Con poche parole Claudio Ranieri fotografa il derby finito in parità . "Il Genoa si è chiuso bene - ha spiegato-, avevano nel palleggio centrale più uomini di noi ed hanno fatto gran lavoro. Il primo tempo credo sia stato pari tra noi e loro, nel secondo tempo meritavamo qualcosina di più noi. Tutto sommato quando non si riesce a vincere l'importante è non perdere".

Per Ranieri nonostante il momento positivo, 10 punti nelle ultime quattro gare, l'obiettivo rimane comunque sempre lo stesso. "Arriviamo il prima possibile a quaranta punti-ha sottolineato-. Non siamo una grande squadra : ai ragazzi chiedo sempre di fare il massimo di quello che possono dare, perché per me i gruppi vincenti si riconoscono da questo. Io non sono mai contento ed è uno stimolo a migliorarsi".