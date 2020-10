Concerto web di Jazz&Saudade per 'Autunno in Oratorio'

Un web concerto per tenere viva la musica e fronteggiare la pandemia. E' quello che si terrà domani all'Oratorio di San Filippo Neri, in via Lomellini,nell'ambito della rassegna 'Autunno in Oratorio' e che ospita il gruppo Jazz&Saudade Experience perché "la pandemia non spegne la voglia di fare musica come elemento per "sconfiggere" emotivamente il Covid-19", dicono i Padri di San Filippo che promuovono la rassegna.

"Se negli anni passati si registrava il tutto esaurito per il concerto di Tutti i Santi di questa band, allo stato attuale non ci resta altro modo di rimanere vivi e diffondere cultura e amore per l'arte se non esclusivamente attraverso il Web", dice Padre Mauro de Gioia della congregazione di San Filippo, direttore dell'Ufficio Cultura della diocesi di Genova.

La band suonerà in quintetto con la talentuosa tromba di Fabrizio Cattaneo, la voce di Alessandra Cabella, il pianoforte di Bruno Sartore, il contrabasso di Fabrizio Ciacchella e la batteria di Matteo Pinna.

Realizzato da Matteo Zingirian, il video sarà pubblicato on line il primo novembre sul canale YouTube dell'Oratorio https://www.youtube.com/channel/UCSgOH6sTYSw0YM0AyIM-5bQ, sul sito dell'Oratorio http://www.oratorium.genova.it/evento/1novembre2020online/ e sulle pagine Facebook dello stesso Oratorio https://www.facebook.com/AutunnoinOratorio e della band https://www.facebook.com/JazzSaudadeExperience (ANSA).