Universitari spacciavano per fare la bella vita, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - Insospettabili universitari di buona famiglia spacciavano per permettersi la bella vita. I quattro, di età compresa tra i 22 e i 24 anni, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato genovese di Sestri Ponente. Ai quattro sono stati trovati e sequestrati circa 180 grammi di hashish e 380 euro in contanti. Il più grande dei quattro, che ha qualche piccolo precedente, lunedì aveva acquistato un grosso quantitativo di hashish, da dividere e spacciare. I poliziotti hanno iniziato un appostamento e nel pomeriggio si è presentata un'auto con a bordo due ragazzi di 22 anni, provenienti dal levante ligure che hanno preso un pacchetto.

Dalle indagini i quattro rifornirebbero coetanei, anche loro studenti universitari e anche qualche minore. Indagini sono in corso per stabilire il giro esatto dei quattro e se ci siano altre persone coinvolte. (ANSA).