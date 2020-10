Bus investe pedone, ferito neonato a bordo

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - Un neonato di 20 giorni è rimasto ferito questa mattina in un incidente mentre viaggiava con i genitori a bordo di un bus. E' successo in via Bruno Buozzi a Di Negro.

Il conducente del mezzo pubblico ha investito un pedone, in circostanze ancora da appurare. La frenata improvvisa dell'autista ha fatto cadere alcune persone che sono rimaste contuse o lievemente ferite. Anche il pedone ha avuto ferite lievi, mentre il neonato, con un trauma cranico, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gaslini. Sulla vicenda sono in corso i rilievi della polizia municipale. (ANSA).