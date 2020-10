Ventimiglia, commercianti protestano sul ponte Roya

Diverse decine di manifestanti al grido di "Vogliamo lavorare" hanno improvvisato una manifestazione , verso le 18, sul ponte Andrea Doria, a Ventimiglia, in segno di protesta contro le disposizioni del decreto Conte. Tra questi ci sarebbero anche molti titolari di negozi, di centro sportivi e delle sale giochi, che a Ventimiglia possono lavorare soltanto alla sera in quanto vige un'ordinanza dell'ex sindaco Enrico Ioculano (Pd), attuale consigliere regionale, che spegne i videopoker dalle 7 alle 19.

Sul posto è presente la polizia. La passerella, il cui transito è a senso unico verso il centro, collega il centro storico a quello moderno ed è percorso obbligatorio per i veicoli che arrivano dalla Francia. (ANSA).