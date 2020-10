Regione Liguria: insediata nuova Giunta, è di continuità

Si è insediata la nuova Giunta della Regione Liguria composta da sette assessori più il presidente Giovanni Toti che ha tenutole deleghe a Sanità e Bilancio. Una giunta in continuità con la precedente legislatura. Cinque gli assessori confermati anche nelle deleghe. Il volto nuovo è Simona Ferra di Fratelli d'Italia, mentre l'ex presidente del Consiglio, il leghista Alessandro Piana diventa assessore Confermati, in quota Lista Toti, gli assessori Ilaria Cavo a Cultura e formazione, Giacomo Giampedrone alla Protezione civile, Marco Scajola all'Urbanistica. Per la Lega confermato assessore Andrea Benveduti allo Sviluppo economico, mentre l'ex presidente del Consiglio Alessandro Piana gestirà la delega all'Agricoltura e ai Parchi. Per FdI confermato l'assessore Gianni Berrino a Trasporti e Turismo, più la new entry dell'avvocatessa Simona Ferro che sarà l'assessore a Personale, Infanzia e Animali. (ANSA).