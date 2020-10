Imperia, in ex caserma vigili del fuoco un polo tecnologico

(ANSA) - IMPERIA, 27 OTT - L'ex caserma dei vigili del fuoco di via Delbecchi a Imperia sarà trasformata in un polo tecnologico. Lo annuncia la locale Confindustria, confermando che è stata presentata una proposta di acquisto del fabbricato.

"È già stato predisposto un progetto esecutivo di ristrutturazione dell'immobile e quindi non appena acquistato, i lavori potranno partire in brevissimo tempo - è scritto in una nota - per far si che le imprese che partecipano al progetto, tutte nel settore dell'Innovation Tecnology e con una dotazione di partenza di oltre cento addetti specializzati nel digitale e nel software, possano entrare nella nuova ed efficiente collocazione". E' da de anni che l'associazione degli industriali lavora per dare una casa alle aziende che operano nell'ambito del software a Imperia. "Il polo tecnologico - si legge - potrebbe rappresentare, quindi, un elemento innovativo anche nella progettualità dei percorsi didattici che potrebbero interagire anche con altre filiere industriali. Attendiamo quindi la prosecuzione dell'iter amministrativo da parte della Provincia al termine del quale forniremo tutti i dettagli del progetto". Un avviso pubblico esplorativo per eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto dell'ex caserma è stato pubblicato sull'albo pretorio dell'ente. Chi fosse interessato ha tempo di presentare l'offerta incondizionata di acquisto, entro il prossimo 9 novembre, per una cifra superiore a 1 milione e 351 mila euro". (ANSA).