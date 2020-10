Liguria: Scajola,andava detto prima di voto FI non in giunta

"L'esclusione di Forza Italia? Diciamo che, come regola, se non si desidera qualcuno in squadra sarebbe bene dirlo prima del voto, perché gli elettori vanno sempre rispettati". Così il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, rappresentante dello schieramento composto da Forza Italia, Polis e Liguria Popolare, che alle scorse elezioni regionali ha appoggiato la candidatura di Giovanni Toti per la conferma alla presidenza della Regione Liguria. "La composizione della Giunta regionale non è un tema di cui mi sono occupato - aggiunge -. È una scelta che spetta al presidente e se ne assume tutte le responsabilità, nel bene e nel male. Da parte mia, auguro agli assessori buon lavoro nell'interesse dei nostri territori. Per quella che è la mia esperienza a livello nazionale, nel centrodestra ho sempre visto riconosciuto il contributo dato da ogni singola formazione politica. Stavolta, mi limito ad osservarlo, non è stato così".

"La discussione sulle poltrone comunque non mi entusiasma - aggiunge Scajola -, specie in questa fase storica. Il presidente ha preferito tenerne molte per sé e per gli esponenti della sua lista, ora a lui il dovere di governare. A me, a chi con me lo ha sostenuto e ai tanti che per questo motivo lo hanno votato, il compito di mantenere viva l'attenzione sulle sfide che ci attendono per superare l'emergenza e rilanciare il nostro territorio". (ANSA).