Covid: Liguria, 907 nuovi casi e altri 6 morti

In Liguria si registrano 907 nuovi casi di covid dopo 6.062 tamponi. Le persone ricoverate sono 537 (+67), di cui 32 in terapia intensiva. E' quanto emerge dal flusso quotidiano di dati tra Alisa e il ministero comunicato nel bollettino della Regione. Le vittime dell'epidemia sono 6 nelle 24 ore considerate dal bollettino. Si tratta di tre donne decedute a Savona il 16, 18 e 19 ottobre (rispettivamente di 83, 91 e 86 anni) e tre uomini, deceduti tutti ieri: due al Villa Scassi di Genova di 81 e 92 anni e uno di 73 anni morto nell'ospedale di Sarzana.

Le direzioni sanitarie hanno segnalato poi altri 7 decessi con dati non ancora validati per inserimento nei flussi ministeriali. Una donna di 88 anni della provincia di Savona in Asl 2. Altre tre vittime nell'Asl 3 genovese al Villa Scassi: una donna di 88 anni con comorbidità deceduta il 19 ottobre nel reparto di Medicina e due uomini di 82 anni e 86 anni (con comorbidità), deceduti il 20 ottobre. Nell'Asl 4 chiavarese viene segnalato il decesso di una donna di 89 anni residente a Cogorno, deceduta il 19 al reparto Covid di Sestri Levante. La Asl 5 di Spezia segnala poi il decesso di un uomo di 73 anni residente nel Comune di Arcola, deceduto in UTI ospedale Sarzana il 19. Il policlinico San Martino infine segnala il decesso di una paziente di 79 anni, residente a Genova, deceduta oggi presso il primo piano del Pronto Soccorso.

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.947. Gli attualmente positivi 4.484.

Ancora una volta la maggioranza dei casi si registra a Genova, con l'Asl 3 che segna 762 nuovi contagi (310 contatto caso confermato, 442 attività screening e 10 settore sociosanitario). Nelle altre Asl, sono 52 in quella di Imperia, 39 in quella di Savona, 26 nell'azienda sanitaria di Chiavari e 28 a Spezia. (ANSA).