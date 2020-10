Otto vini liguri con Tre Bicchieri

Sono otto le aziende della Liguria che nello scorso fine settimana, ai Cinecittà Studios di Roma, hanno conquistato i "Tre Bicchieri" del Gambero Rosso e sono state inserite di diritto nella guida Vini d'Italia 2021.

Quattro i vini per altrettanti produttori del Levante, che sono stati premiati: Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2019 (Cantine Lunae Bosoni); Colli di Luni Vermentino Pianacce 2019 (Giacomelli); Colli di Luni Vermentino Sarticola 2019 (La Baia del Sole Federici) e Colli di Luni Vermentino Sup. Boceda 2019 (Zangani). Altrettante le doc del Ponente: Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga Saleasco 2019 (Cantine Calleri); Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2018 (Bruna); Riviera Ligure di Ponente Rossese Costa de Vigne 2018 (Massimo Alessandri) e Rossese di Dolceacqua Sup. Luvaira 2018 (Maccario Dringenberg). E mentre per alcune doc, come lRiviera Ligure di Ponente di Alessandri, si tratta del primo riconoscimento; per altre come il Luvaira di Maccario-Dringenberg, che per il settimo anno riceve i "Tre Bicchieri", si tratta di una riconferma.