Savona, nuovo sistema d'emergenza sui bus

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - ' entrato in funzione oggi il nuovo sistema di emergenza a disposizione degli autisti e del personale di Tpl Linea, azienda di trasporto pubblico della provincia di Savona. Realizzato in collaborazione con la Centrale Operativa del Numero Unico 112 per la Liguria, sarà precursore per le altre aziende di trasporto. Si tratta di un sistema, primo in Italia, di automatizzazione per l'invio di una chiamata di soccorso in grado, in caso d'emergenza, di far fluire le informazioni necessarie direttamente verso il 112. Nell'app di localizzazione dei bus, installata sugli smartphone aziendali del personale viaggiante, è stato inserito un pulsante ad hoc (sempre disponibile durante la corsa) per effettuare una chiamata di soccorso. L'app è configurata in modo tale che se l'autista non effettua altre operazioni dopo aver premuto il tasto la richiesta d'intervento risulta essere indirizzata alle forze dell'ordine. Allo stesso modo, la Centrale Operativa del 112 per la Liguria è configurata per riconoscere i dati provenienti da Tpl Linea: non è necessario che il conducente dell'autobus parli o effettui alcuna altra interazione con l'operatore: l'applicazione comunica direttamente la tipologia di richiesta d'emergenza, la posizione gps del mezzo e il dettaglio del servizio svolto in quell'istante dall'autobus. La stessa applicazione sarà anche in uso ai controllori. "Siamo molto soddisfatti di poter presentare questa applicazione nata per aumentare la sicurezza sui nostri bus e avere riscontri immediati in caso di ogni situazione emergenziale" affermano il presidente di Tpl Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso. "Questa implementazione con Tpl Linea è nata grazie alla collaborazione di sistema tra Policlinico San Martino, Regione Liguria e i partner tecnologici Youco S.r.l. e Beta80 S.p.A., una sinergia che garantirà ancor più efficacia e flessibilità al 112, capace di soddisfare necessità fino a ieri impensabili" ha sottolineato Francesco Bermano, direttore del servizio di Emergenza Territoriale 118/112.